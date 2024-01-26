Собрало перечень городов, где за добровольную мобилизацию в ряды ВСУ выплачивают материальную поддержку.

В связи с продолжением россией полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, и в нескольких городах страны предоставляют денежные бонусы тем, кто вступает добровольно в ряды ВСУ. Стало известно, в каких городах Украины выплачиваются средства за мобилизацию.

Львов:

Единоразовая выплата в размере 50 000 гривен будет предоставляться тем, кто находится на военном учете во Львовской городской территориальной общине и заключил контракт с десантно-штурмовыми войсками или морской пехотой.

Одесса:

Единовременная выплата будет составлять 20 000 гривен. Власти Одессы добавили также тех, кто заключил контракт с ВСУ. Локальная власть стремится автоматизировать процесс выплат.

Киев:

Все киевляне, мобилизовавшиеся с 1 декабря 2023 года, будут получать единовременную помощь в размере 30 000 гривен. Также уже добавили тех, кто подписал контракт на прохождение военной службы, но из-за несовершенства механизма выплаты пока не производятся.

Балаклейское общество на Харьковщине:

Городская военная администрация выплачивает 50 000 гривен жителям Балаклейского общества, которые мобилизовались с 1 января 2024 года. Выплата одноразовая.

Богодуховское общество на Харьковщине:

Здесь жителям также выплачивают по 50 000 гривен единовременно, независимо от того, они мобилизовались или заключили контракт. Помощь могут получить местные жители и внутренне перемещенные лица.

Для получения выплаты мобилизованные или контрактники должны подать необходимые документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. После зачисления в воинскую часть выплаты будут автоматически осуществляться на их банковские счета.

Источник: РБК-Україна.

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