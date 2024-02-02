Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк не їсть м’яса, тож знає, чим його замінити у своєму раціоні.

Леся Нікітюк не вживає м’яса вже майже 10 років, пише Politeka.net.

А саме свинину, телятину, баранину. Справа у тому, що у 2016 році в Індії, на Гоа, Леся Нікітюк дала таку обіцянку. Вона провела спеціальний ритуал з індійським гуру та коровою. Відтоді зірка жодного разу не порушила обітницю не їсти м’яса.

Однак Леся Нікітюк вживає багато овочів, птицю, крупи, салати.

«Хліб — на свята. Тренування через день», - розповідала Леся Нікітюк про свій раціон.

Днями Леся Нікітюк продемонструвала, завдяки яким продуктам їй вдається підтримувати здоров’я і фігуру. Так, на тарілці ведучої можна побачити овочі, хлібці і ще один корисний і смачний продукт – фалафель.

Фалафель – це дуже популярна близькосхідна страва. Готується із подрібненого нуту та обсмажується у фритюрі.

До речі, приготувати його можна вдома.

Для цього візміть так інгредієнти: нут сухий -200 г, цибулина, часник - 1 зубчик, розпушувач тіста -0,5 ч. л., куркума -0,25 ч. л., зіра - 0,5 ч. л., коріандр -0,5 ч. л., петрушка, кріп, панірувальні сухарі, олія, сіль та перець.

Нут заздалегідь заливаємо водою і чекаємо, доки він настоїться (выд 6 до 12 годин).

Цибулю та часник очищаємо від лушпиння, а нут викладаємо у чашу блендера разом із зеленню, часником та цибулею.

Продукти ретельно подрібнюємо до однорідності. Готову суміш викладаємо у тарілку. Додаємо коріандр, зіру, куркуму, розпушувач, сіль та перець. Ретельно перемішуємо.

З суміші формуємо кульки і обвалюємо їх у панірувальних сухарях. У каструлю або на пательню виливаємо велику кількість рослинної олії, нагріваємо її. Опускаємо кожну кульку і смажимо по кілька хвилин з кожного боку.

Готовий фалафель викладаємо на паперові серветки, щоб позбутися зайвого жиру.

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