Спільно з військовою контррозвідкою СБУ, працівники ДБР викрили начальника фінансово-економічної служби військової частини на Київщині. Його спроба приховати своє недбале ставлення до фінансів частини перед командуванням виявилася шляхом внесення неправдивих відомостей про нарахування 20 мільйонів гривень додаткової винагороди своїй дружині, яка є старшим солдатом у цій частині.

Ці кошти не були спрямовані на реальну виплату старшому солдату, але були задумані для покриття нагромадженої через його недбалість заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову не впорався із завданням, і гроші фактично потрапили на картку його дружини.

Всі ці кошти наразі повернуті військовій частині. Фігуранту оголошено підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона повинна була виконати за своїми службовими обов’язками, якщо це призвело до істотної шкоди). Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

За процесуальне керівництво відповідає Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР наголошує на важливості відповідального використання коштів та зазначає, що навіть під час воєнного стану фінансові порушення не мають виправдання.

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