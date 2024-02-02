Совместно с военной контрразведкой СБУ работники ДБР разоблачили начальника финансово-экономической службы воинской части в Киевской области. Его попытка скрыть свое небрежное отношение к финансам части перед командованием оказалась путем внесения ложных сведений о начислении 20 миллионов гривен дополнительного вознаграждения своей жене, являющейся старшим солдатом в этой части.

Эти средства не были направлены на реальную выплату старшему солдату, но были задуманы для покрытия накопленной из-за его халатности задолженности по уплате налога на доходы физических лиц. Однако он снова не справился с задачей, и деньги фактически попали на карточку его жены.

Все эти средства возвращены воинской части. Фигуранту объявлено подозрение по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно должно было выполнить по своим служебным обязанностям, если это привело к существенному ущербу). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

За процессуальное руководство отвечает Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

ДБР отмечает важность ответственного использования средств и отмечает, что даже во время военного состояния финансовые нарушения не имеют оправдания.

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