Інтенсивна мобілізація вже залишила свій слід на роботі комунального підприємства "Київпастранс", якому не вистачає працівників, інформує ТСН.

За даними активістів, протягом півроку-року система може стати непродуктивною - міський транспорт стикається з проблемами, так як енергетична інфраструктура комунального транспорту критично деградує. Наразі вже відчувається дефіцит електромонтерів і кабельників, які відповідають за ремонт мереж тролейбусів та трамваїв. Енергетики навіть закликають керівництво "Київпастранс" ввести додаткові обмеження швидкості для транспорту з метою зменшення аварій.

Також зазначається, що мобілізація впливає на кадровий склад не лише "Київпастранс", але й інших підприємств міста. Значна кількість водіїв комунального підприємства була мобілізована. "На сьогодні ми маємо 539 заброньованих осіб, які призвані, і 560 осіб, які вже призвані до Збройних Сил України", - каже Сергій Литвинов.

"Київпастранс" вже активно залучає до роботи фахівців, включаючи тих, хто раніше працював на підприємстві. Зазначається, що є ресурси для цього.

"Підприємство планує провести інформаційну кампанію з метою залучення нових працівників. Разом із Департаментом транспортної інфраструктури плануються візуальні комунікації та інформаційні оголошення у наземному транспорті. Запрошуємо людей приєднатися до нас, ми будемо навчати та допомагати з працевлаштуванням", - додають у пресслужбі "Київпастранс".

Щодо дефіциту електромонтерів, які обслуговують електромережі підприємства, у "Київпастрансі" підтверджують, що така проблема існувала, але зараз ситуація поступово покращується. "Наразі ми плануємо доповнити необхідний персонал", - зазначають у пресслужбі комунального підприємства.

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