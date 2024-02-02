Интенсивная мобилизация уже оставила свой след на работе коммунального предприятия "Киевпасстранс", которому не хватает работников, сообщает ТСН.

По данным активистов, в течение полугода года система может стать непродуктивной - городской транспорт сталкивается с проблемами, так как энергетическая инфраструктура коммунального транспорта критически деградирует. Уже ощущается дефицит электромонтеров и кабельщиков, отвечающих за ремонт сетей троллейбусов и трамваев. Энергетики даже призывают руководство "Киевпасстранса" ввести дополнительные ограничения скорости для транспорта с целью уменьшения аварий.

Также отмечается, что мобилизация влияет на кадровый состав не только "Киевпасстранс", но и других предприятий города. Значительное количество водителей коммунального предприятия было мобилизовано. "На сегодняшний день мы имеем 539 забронированных лиц, которые призваны, и 560 человек, которые уже призваны к Вооруженным Силам Украины", - говорит Сергей Литвинов.

"Киевпасстранс" уже активно привлекает к работе специалистов, включая тех, кто раньше работал на предприятии. Указывается, что есть ресурсы для этого.

"Предприятие планирует провести информационную кампанию с целью привлечения новых работников. Вместе с Департаментом транспортной инфраструктуры планируются визуальные коммуникации и информационные объявления в наземном транспорте. Приглашаем людей присоединиться к нам, мы будем обучать и помогать с трудоустройством", - добавляют в пресс-службе "Киевпасстранса".

Относительно дефицита электромонтеров, обслуживающих электросети предприятия, в "Киевпасстрансе" подтверждают, что такая проблема существовала, но сейчас ситуация постепенно улучшается. "В настоящее время мы планируем дополнить необходимый персонал", - отмечают в пресс-службе коммунального предприятия.

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