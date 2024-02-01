За старим календарем 2 лютого православне свято – день пам'яті святих мучеників.
Інна, Пінна та Римма були родом зі Скіфії, відомі як учні апостола Андрія.
Обов'язково треба звернути увагу на погоду 2 лютого, яка вона на Стрітення – такою буде весна.
Свято Стрітення присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який визнав у дитині Спасителя.
Також сни в ніч з 1 на 2 лютого вважали віщими, але навпаки – якщо наснилася бідність – значить будете багатими, самотність – зустрінете коханого.
Раніше заходу сонця намагалися не виходити на вулицю через побоювання, що нечисть 2 лютого особливо активна, і може заплутати людину чи спричинити лихо.
Не рекомендується співати і влаштовувати застілля це до сльоз.
Шити, в'язати, вишивати – забороняється, як і будь-яка праця, крім того, що служить людям.
Народні прикмети 2 лютого:
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
сніжний день – значить навесні буде багато дощів;
ясний і тихий день - це до хорошого врожаю та роїння бджіл.
Джерело: ТСН .
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