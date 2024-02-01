За старим календарем 2 лютого православне свято – день пам'яті святих мучеників.

Інна, Пінна та Римма були родом зі Скіфії, відомі як учні апостола Андрія.

Обов'язково треба звернути увагу на погоду 2 лютого, яка вона на Стрітення – такою буде весна.

Свято Стрітення присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який визнав у дитині Спасителя.

Також сни в ніч з 1 на 2 лютого вважали віщими, але навпаки – якщо наснилася бідність – значить будете багатими, самотність – зустрінете коханого.

Раніше заходу сонця намагалися не виходити на вулицю через побоювання, що нечисть 2 лютого особливо активна, і може заплутати людину чи спричинити лихо.

Не рекомендується співати і влаштовувати застілля це до сльоз.

Шити, в'язати, вишивати – забороняється, як і будь-яка праця, крім того, що служить людям.

Народні прикмети 2 лютого:

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

сніжний день – значить навесні буде багато дощів;

ясний і тихий день - це до хорошого врожаю та роїння бджіл.

Джерело: ТСН .

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