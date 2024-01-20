Новый праздник в Украине должен обратить внимание общества на проблемы мужчин.

Так, при обсуждении законопроекта был учтен тот факт, что его принятие будет способствовать повышению внимания к проблемам мужчин.

Речь идет, в частности, о насилии, злоупотреблении алкоголем и других социальных вызовах, и привлечении сильного пола к воспитанию детей.

Комитет молодежи и спорта рассмотрел проект Постановления об установлении в Украине Международного мужского дня (№10270).

Предлагается установить новый праздник в Украине на 19 ноября.

Международный день мужчин уже отмечают в более чем 80 странах, сейчас его планируют ввести в Украине.

Напомним о Пасха 2024 года в Украине стало известно, изменится ли его празднование из-за перехода на новый календарь.

Переход ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь не повлиял на празднование Пасхи.

Поэтому православные христиане рассчитывают дату Светлого Христова Воскресения иным способом, отличающимся от даты празднования у католиков.

В 2024 году православные христиане в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, а католики - 31 марта.

Перед Пасхой верующие соблюдают продолжительный и строгий пост, который помогает духовно и телесно очиститься, чтобы отпраздновать праздник без греха.

Пост называется Большим и длится 50 дней.

В 2024 году пост начнется 18 марта и закончится 4 мая, накануне Пасхи.

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