Украинцам рассказали, как изменились даты церковных праздников на 2024 год

В 2023 году Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь.

Даты некоторых важных церковных праздников сместились на 13 дней, в частности, в этом году украинцы праздновали Рождество 25 декабря, а Сочельник – 24 декабря.

В 2024 году отметим в новую дату и Крещение, День апостолов Павла и Петра, Введение в храм Пресвятой Богородицы и Маковея и не только.

Церковный календарь на 2024 год выглядит так:

Праздник Василия, Обрезание Господне 2024 – 1 января (ранее 14 января).

Богоявление, Крещение 2024 - 6 января (ранее 19 января).

Сретение Господне 2024 – 2 февраля ( ранее 15 февраля).

Благовещение Девы Марии 2024 – 25 марта (было 7 апреля).

Великий пост 2024 – с 18 марта по 4 мая.

День святого Юрия – 23 апреля (было 6 мая).

Вербное воскресенье 2024 – 28 апреля.

Пасха 2024 – 5 мая.

Вознесение Господне 2024 – 13 июня.

Троица 2024 – 23 июня.

Рождество Иоанна Крестителя 2024 (Иоанна Купала) – 24 июня (ранее 7 июля).

Апостолов Петра и Павла 2024 – 29 июня (было 12 июля).

Пророка Илии 2024 – 20 июля (было 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) – 1 августа (было 14 августа).

Преображение Господне 2024 – 6 августа (было 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы 2024 – 15 августа (было 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 - 8 сентября (ранее 21 сентября).

Воздвижение Креста Господня 2024 – 14 сентября (было 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы 2024 – 1 октября (было 14 октября).

Архистратига Михаила 2024 - 8 ноября (ранее 21 ноября).

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 – 21 ноября (было 4 декабря).

Андрея Первозванного 2024 – 30 ноября (было 13 декабря).

День Святого Николая 2024 - 6 декабря (ранее 19 декабря).

Рождество Христово 2024 – 25 декабря (было 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы 2024 – 26 декабря (было 8 января).

Щедрый вечер, Меланка 2024 – 31 декабря (ранее 13 января).

Источник: 24 канал.

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