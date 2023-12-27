У потенциального праздника есть большие шансы быть одобренным парламентом.

В Украине может появиться новый праздник – День благодарения Богу, если Верховная Рада примет соответствующее решение. В Раде былзарегистрирован проект постановления по установлению этого праздничного дня.

Указанный законопроект, обозначенный как №10371, получил поддержку от значительного количества депутатов, среди которых выступает спикер Стефанчук. Так что потенциальный праздник имеет большие шансы быть одобренным парламентом. На данный момент текст законопроекта еще не обнародован на сайте парламента.

Вопрос о том, станет ли этот праздник выходным днем, пока остается неопределенным. Ранее, осенью 2023 года, подобный законопроект с другим названием предлагал народный депутат от депутатской группы "За будущее" Виктор Мялык.

По словам Мялика, избрание в последнее воскресенье сентября для празднования Дня благодарения Богу объясняется традиционным обычаем украинского народа объединяться после урожая и благодарить Бога за плодородие земли, собранный урожай хлеба и благополучия в каждой семье.

Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Это означает, что все непереходные праздники – с фиксированной датой – теперь отмечают на 13 дней раньше.

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