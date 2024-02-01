По старому календарю 2 февраля православный праздник - день памяти святых мучеников.

Инна, Пинна и Римма были родом из Скифии, известны, как ученики апостола Андрея.

Обязательно нужно обратить внимание на погоду 2 февраля, какая она на Сретенье - такой будет и весна.

Праздник Сретение посвящен встрече Иисуса Христа с праведником Симеоном, признавшим в ребенке Спасителя.

Также сны в ночь с 1 на 2 февраля считали вещими, но наоборот - если приснилась бедность - значит будете богатыми, одиночество - встретите любимого.

Раньше захода солнца старались не выходить на улицу из-за опасения, что нечисть 2 февраля особенно активна, и может запутать человека или навлечь беду.

Не рекомендуется петь и устраивать застолье -это к слезам.

Шить, вязать, вышивать - запрещается, как и любой труд, кроме того, что служит людям.

Народные приметы 2 февраля:

Наши предки смотрели, какой день 2 февраля: если пасмурная погода — ждите суровых морозов в ближайшее время;

снежный день — значит весной будет много дождей;

ясный и тихий день — это к хорошему урожаю и роению пчел.

Источник: ТСН.

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