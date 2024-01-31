Трагедія сталася у Дніпровському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.

Того дня керманич автомобіля "Део Нексія", 2002 року народження, із значним перевищенням швидкості рухався у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту. Наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій проїхав на червоний сигнал світлофору і скоїв наїзд на 13-річну дитину, яка їхала через пішохідний перехід на велосипеді.

Хлопчик у вкрай важкому стані був госпіталізований до медичної установи.

«Заподіяні йому тілесні ушкодження, згідно проведеної судово-медичної експертизи, відносяться до категорії тяжких», - підкреслили в поліції.

ДТП у Києві

Керманича було затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Нещастя сталося у червні минулого року у Дніпровському районі.

Днями суд у столиці розглянув обвинувальний акт та нарешті виніс вирок.

ДТП у Києві

Чоловіку присудили шість років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель трох хлопчиків на Тернопільщині.

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