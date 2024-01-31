Суд виніс вирок іноземцю, чиї дії призвели до нещастя, яке сталося в українській столиці.

Трагедія сталася у Дніпровському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.

Того дня керманич автомобіля "Део Нексія", 2002 року народження, із значним перевищенням швидкості рухався у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту. Наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій проїхав на червоний сигнал світлофору і скоїв наїзд на 13-річну дитину, яка їхала через пішохідний перехід на велосипеді.

Хлопчик у вкрай важкому стані був госпіталізований до медичної установи.

«Заподіяні йому тілесні ушкодження, згідно проведеної судово-медичної експертизи, відносяться до категорії тяжких», - підкреслили в поліції.

Керманича було затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Нещастя сталося у червні минулого року у Дніпровському районі.

Днями суд у столиці розглянув обвинувальний акт та нарешті виніс вирок.

Чоловіку присудили шість років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель трох хлопчиків на Тернопільщині.

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