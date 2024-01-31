Суд вынес приговор иностранцу, чьи действия привели к несчастью, произошедшему в украинской столице.

Трагедия произошла в Днепровском районе Киева, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева.

В тот день водитель автомобиля "Део Нексия", 2002 года рождения, со значительным превышением скорости двигался в крайней правой полосе проезжей части, предназначенной для движения общественного транспорта. Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, водитель проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего ребенка, который ехал через пешеходный переход на велосипеде.

Мальчик в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Нанесенные ему телесные повреждения, согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, относятся к категории тяжких», – подчеркнули в полиции.

Водитель был задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкое телесное повреждение.

Несчастье случилось в июне прошлого года в Днепровском районе.

На днях суд в столице рассмотрел обвинительный акт и, наконец, вынес приговор.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, ранее стало известно о гибели трех мальчиков в Тернопольской области.

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