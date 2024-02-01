Також 1 лютого у церковному календарі – день пам'яті святого Трифона.
Це вдалий день, щоб влаштувати сімейну вечерю або покликати друзів.
Даний ритуал сприятиме збагаченню.
Наші пращури здавна використовували змову в цей день: "З дому виходжу паном, а до хати повернуся боярином".
Раніше вірили, що приказка захистить від неприємностей та приверне благополуччя до будинку.
Сни в ніч із 31 січня на 1 лютого вважали віщими, причому вони можуть здійснитися найближчим часом.
Трактувати сни потрібно інтуїтивно, не вдаючись до допомоги сонників.
Існують і заборони 1 лютого, що сьогодні не можна робити:
Православна церква категорично забороняє шити, в'язати та займатися рукоділлям у цей день.
Не можна носити одяг темного кольору, тому що ризикуєте залучити нечисть.
Сиру воду пити теж не можна, тільки у вигляді чаїв чи напоїв, а якщо не дослухаєтесь заборони - занедужаєте.
Цього дня забороняється працювати – адже є ризик, що весь рік будете у працях.
Прикмети 1 лютого
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то літо буде ясним.
Раніше говорили - яка погода сьогодні, такою вона буде і на Масляну;
Холодно 1 лютого - літо буде теплим та родючим.
Іменини у цей день відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон.
Джерело: ТСН .
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