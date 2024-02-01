Також 1 лютого у церковному календарі – день пам'яті святого Трифона.

Це вдалий день, щоб влаштувати сімейну вечерю або покликати друзів.

Даний ритуал сприятиме збагаченню.

Наші пращури здавна використовували змову в цей день: "З дому виходжу паном, а до хати повернуся боярином".

Раніше вірили, що приказка захистить від неприємностей та приверне благополуччя до будинку.

Сни в ніч із 31 січня на 1 лютого вважали віщими, причому вони можуть здійснитися найближчим часом.

Трактувати сни потрібно інтуїтивно, не вдаючись до допомоги сонників.

Існують і заборони 1 лютого, що сьогодні не можна робити:

Православна церква категорично забороняє шити, в'язати та займатися рукоділлям у цей день.

Не можна носити одяг темного кольору, тому що ризикуєте залучити нечисть.

Сиру воду пити теж не можна, тільки у вигляді чаїв чи напоїв, а якщо не дослухаєтесь заборони - занедужаєте.

Цього дня забороняється працювати – адже є ризик, що весь рік будете у працях.

Прикмети 1 лютого

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то літо буде ясним.

Раніше говорили - яка погода сьогодні, такою вона буде і на Масляну;

Холодно 1 лютого - літо буде теплим та родючим.

Іменини у цей день відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, ​​Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон.

Джерело: ТСН .

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