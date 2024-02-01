Церковный праздник 1 февраля, в этот день православные почитают память Макария Великого.

Также 1 февраля в церковном календаре — день памяти святого Трифона.

Это удачный день, чтобы устроить семейный ужин или позвать друзей.

Данный ритуал поспособствует обогащению.

Наши предки издавна использовали заговор в этот день: "Из дома выхожу барином, а в дом вернусь боярином".

Раньше верили, что поговорка защитит от неприятностей и привлечет благополучие в дом.

Сны в ночь с 31 января на 1 февраля считали вещими, причем, они могут сбыться в ближайшее время.

Трактовать сны нужно интуитивно, не прибегая к помощи сонников.

Существуют и запреты 1 февраля, что сегодня нельзя делать:

Православная церковь категорически запрещает шить, вязать и заниматься рукоделием в этот день.

Нельзя носить одежду темного цвета, потому что рискуете привлечь нечисть.

Сырую воду пить тоже нельзя, только в виде чаев или напитков, а если не прислушаетесь к запрету - заболеете.

В этот день запрещается работать - ведь есть риск, что весь год будете в трудах.

Приметы 1 февраля

Если в этот день небо усеяно звездами - зима будет долгой;

Раньше говорили - какая погода сегодня, такой она будет и на Масленицу;

Холодно 1 февраля - лето будет теплым и плодородным.

Именины в этот день отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Савва, Петр, Николай, Марк, Макар, Ефим, Арсений и Антон.

Источник: ТСН.

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