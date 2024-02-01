Стрітення Господнє є важливим святя для православних віруючих, тому важливо знати про нову дату.

На Стрітення Господнє віруючі згадують, як Діва Марія принесла Ісуса Христа до Єрусалимського храму.

Подія сталася на сороковий день після Різдва Христового.

Відомо, що Стрітення раніше відзначали 15 лютого, проте 1 вересня 2023 року ПЦУ та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

Тому згідно з новим церковним календарем, українці у 2024 році відзначатимуть Стрітення 2 лютого.

Раніше віряни у цей день йшли до церкви, щоб послухати святкову літургію.

Люди молились, просили у Бога сімейного добробуту та здоров'я для всіх рідних.

Спершу священники запалювали свічки, читали молитву, окроплювали їх святою водою та роздавали людям.

Традиція отримала назву "Чин благословення свічок".

У народі вважається, що на Стрітення зима зустрічається з весною та літом.

Люди з нетерпінням чекали на тепло, а суворі морози відступають.

Також раніше люди збирали бурульки, які звисали з дахів будинків, бо вірили, що така вода володіє цілющими властивостями та допомагає позбутися хвороб.

У коментарях користувачі відреагували на нову дату:

"Зазвичай на Стрітення люди, дивлячись на цей день, визначають якою буде весна,літо...Тільки ось наврядчи природу можна підлаштувати під наказ про переніс релегійних свят...",

"А свої дні народження, також перенесли мудреці",

"Може дні народження ще поперености… весело буде… саме на часі…".

Джерело: 24 канал.

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