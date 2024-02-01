На Сретение Господне верующие вспоминают, как Дева Мария принесла Иисуса Христа в храм Иерусалимский.
Событие произошло на сороковой день после Рождества Христова.
Известно, что Сретенье ранее отмечалось 15 февраля, однако 1 сентября 2023 года ПЦУ и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.
Поэтому, согласно новому церковному календарю, украинцы в 2024 году будут отмечать Сретение 2 февраля.
Раньше верующие в этот день шли в церковь, чтобы послушать праздничную литургию.
Люди молились, просили у Бога семейного благополучия и здоровья для всех родных.
Сначала священники зажигали свечи, читали молитву, окропляли их святой водой и раздавали людям.
Традиция получила название "Благословение свечей".
В народе считается, что на сретение зима встречается с весной и летом.
Люди с нетерпением ждали тепло, а суровые морозы отступают.
Также раньше люди собирали сосульки, свисавшие с крыш домов, потому что верили, что такая вода обладает целебными свойствами и помогает избавиться от болезней.
В комментариях пользователи отреагировали на новую дату:
"Обычно на Сретение люди, глядя на этот день, определяют какой будет весна, лето... Только вот вряд ли природу можно подстроить под приказ о перенесении релегических праздников...",
"А свои дни рождения, тоже перенесли мудрецы",
"Может дни рождения еще поперечины… весело будет… самое время…".
Источник: 24 канал.
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