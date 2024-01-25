«Нафтогаз» терміново звернувся до всіх споживачів через те, що сталося.

Як повідомляє «Нафтогаз», сталася масштабна кыбератака.

«Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють», - йдеться в повідомленні.

У «Нафтогаз» підкреслили, що строки строки відновлення сервісів будуть повідомлені додатково.

Нагадаємо, у грудні було здійснено масштабну кібератаку на мобільний оператор «Київстар».

Не працювали зв'язок, Інтернет та інші послуги мобільного оператора.

Зв'язок зник у 24 мільйонів абонентів. Збої виникли у всього обладнання, яке використовувало зв'язок «Київстар», що призвело до серйозних інфраструктурних проблем по всій Україні.

Пізніше "Київстар" оголосив, що надасть абонентам компенсацію.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".

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