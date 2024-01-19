Цей салат за рецептом зірки «Жіночого кварталу» Тетяни Песик наповнить енергією і вітамінами.

Всі інгредієнти салату, рецептом якого поділилася акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик, смачні, поживні і корисні. За словами Песик, можна наїстися одним таким салатом.

«То вже такий, як в ресторані, одним салатом можна наїстися, так що смачного…», - прокоментувала цей рецепт зірка «Жіночого кварталу» на своїй сторінці в Інстаграм.

Акторка також зазначила, що це один з її найулюбленіших салатів.

«Це салат «Стейк», - уточнила Тетяна Песик.

Для нього знадобиться салат, помідори Чері, запечений червоний солодкий перець і солоний огірок. Але, за бажанням, огірок може бути свіжий.

«Поєднання у цьому салаті просто бомба», - зазначила акторка «Жіночого кварталу».

Салат, яким можна наїстися.

Салат, яким можна наїстися.

Салат необхідно порвати, Помідори Чері розрізати навпіл, червоний перець порізати, а солоний огірок нарізати слайсами.

Також Тетяна Песик запекла картопельку і куряче філе. Картоплю можна порізати кубиками, а курку слайсами.

Запрявляємо салат соусом. Для цього беремо оливкову олію, гірчицю і зернах і звичайну гірчицю (негостру), лимонний сік. Додаємо сіль і перець.

Салат, яким можна наїстися.

Салат, яким можна наїстися.

«В принципі, на цьому все, але я ще вирішила потерти сиру», - розповіла зірка «Жіночого кварталу».

Замість курячого філе у цьому салаті можна використовувати свинину.

Підписники Тетяни Песик виявилися у захваті від такого рецепту салату.

«О то найкращий салатик, головне без майонезу»,

«З картопелькою!»,

«Круто! Танюшка, красуня наша, давай на мастер шеф»,

«Таня, давай на Мастер шеф! Круто»,

«Вогонь!»,

«Це прям не салат, а повноціний обід».

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