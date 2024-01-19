Этот салат по рецепту звезды «Женского квартала» Татьяны Песик наполнит энергией и витаминами.

Все ингредиенты салата, рецептом которого поделилась актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик, вкусные, питательные и полезные. По словам Песик, можно наесться одним таким салатом.

«То уже такой, как в ресторане, одним салатом можно наесться, так что приятного аппетита…», - прокомментировала этот рецепт звезда «Женского квартала» на своей странице в Инстаграм.

Актриса также отметила, что это один из ее самых любимых салатов.

«Это салат «Стейк», – уточнила Татьяна Песик.

Для него понадобится салат, помидоры Черри, запеченный красный сладкий перец и соленый огурец. Но, по желанию, огурец может быть свежим.

«Сочетание в этом салате просто бомба», – отметила актриса «Женского квартала».

Салат, которым можно наесться.





Салат, которым можно наесться.

Салат необходимо порвать, помидоры Черри разрезать пополам, красный перец порезать, а соленый огурец нарезать слайсами.

Также Татьяна Песик запекла картофель и куриное филе. Картофель можно порезать кубиками, а курицу слайсами.

Заправляем салат соусом. Для этого берем оливковое масло, горчицу в зернах и обычную горчицу (не острую), лимонный сок. Добавляем соль и перец.

Салат, которым можно наесться.

Салат, которым можно наесться.

"В принципе, на этом все, но я еще решила потереть сыр", - рассказала звезда "Женского квартала".

Вместо куриного филе в этом салате можно использовать свинину.

Подписчики Татьяны Песик оказались в восторге от такого рецепта салата.

«Это лучший салатик, главное без майонеза»,

«С картошечкой!»,

«Круто! Танюшка, красотка наша, давай на мастер шеф»,

«Таня, давай на Мастер шеф! Круто»,

«Огонь!»,

«Это прямо не салат, а полноценный обед».

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