Окупанти програли одну з головних битв у війні проти України і зараз готують реванш, накопичуючи досить значний резерв.

За словами офіцера «Легіону Свободи» Максима Морозова, окупанти програли битви за Авдіївку і планують взяти реванш. З цією метою ворог накопичує досить потужний резерв сил та засобів у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці.

Це, за його словами, величезні бригади та підрозділи так званих Шторм Z, а також бронетанковий кулак. Але Сили оборони на Авдіївському напрямку напоготові, підкреслив Морозов в ефірі «Еспресо».

У свою чергу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко підкреслив в ефірі «Ми-Україна», що штурми і атаки навколо Авдіївки йдуть безперервно.

«Абсолютно по всій лінії дуги навколо Авдіївки», - підкреслив Тимочко.

Росіяни провалили свій початковий план дій на Авдіївському напрямку, і тепер діють по ситуації

«План, задум, яки здійснювався на початку – він не був здійснений і зараз росіяни там реагують по ситуації. Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії, з урахуванням втрат, у політичну площину. З урахуванням того, що на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив Путін», - нагадав Тимочко.

Тепер Путін зайшов у фазу виборів, але Авдіївки і досі знаходиться під контролем українським захисників.

«Авдіївка не окупована і навіть немає перспектив її окупації у найближчому часі. Звичайно, для Путіна дуже критичне питання», - запевнив Тимочко.

Зазначимо, що Степове – це зараз ключова точка битви за Авдіївку.

Останні новини України:

Нові авіаудари - росіяни скинули бомби не тільки на школу.

У ворога новий підлий план - розкрито його суть.

Будьте обережні - боєць ЗСУ попередив про ще одну небезпеку.