За словами офіцера «Легіону Свободи» Максима Морозова, окупанти програли битви за Авдіївку і планують взяти реванш. З цією метою ворог накопичує досить потужний резерв сил та засобів у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці.
Це, за його словами, величезні бригади та підрозділи так званих Шторм Z, а також бронетанковий кулак. Але Сили оборони на Авдіївському напрямку напоготові, підкреслив Морозов в ефірі «Еспресо».
У свою чергу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко підкреслив в ефірі «Ми-Україна», що штурми і атаки навколо Авдіївки йдуть безперервно.
«Абсолютно по всій лінії дуги навколо Авдіївки», - підкреслив Тимочко.
Росіяни провалили свій початковий план дій на Авдіївському напрямку, і тепер діють по ситуації
«План, задум, яки здійснювався на початку – він не був здійснений і зараз росіяни там реагують по ситуації. Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії, з урахуванням втрат, у політичну площину. З урахуванням того, що на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив Путін», - нагадав Тимочко.
Тепер Путін зайшов у фазу виборів, але Авдіївки і досі знаходиться під контролем українським захисників.
«Авдіївка не окупована і навіть немає перспектив її окупації у найближчому часі. Звичайно, для Путіна дуже критичне питання», - запевнив Тимочко.
Зазначимо, що Степове – це зараз ключова точка битви за Авдіївку.
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