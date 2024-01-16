Оккупанты проиграли одно из главных сражений в войне против Украины и сейчас готовят реванш, накапливая достаточно значительный резерв.

По словам офицера «Легиона Свободы» Максима Морозова, оккупанты проиграли битвы за Авдеевку и планируют взять реванш. С этой целью враг накапливает мощный резерв сил и средств во временно оккупированном Донецке и Макеевке.

Это, по его словам, огромные бригады и подразделения так называемых "Шторм Z", а также бронетанковый кулак. Но Силы обороны на Авдеевском направлении готовы, подчеркнул Морозов в эфире «Эспрессо».

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко подчеркнул в эфире «Мы-Украина», что штурмы и атаки вокруг Авдеевки идут непрерывно.

"Абсолютно по всей линии дуги вокруг Авдеевки", - подчеркнул Тимочко.

Россияне провалили свой первоначальный план действий на Авдеевском направлении, и теперь действуют по ситуации

«План, замысел, который осуществлялся в начале – он не был осуществлен, и сейчас россияне там реагируют по ситуации. Авдеевка давно перешла из военной целесообразности для русской армии, с учетом потерь в политическую плоскость. С учетом того, что на этот населенный пункт в свое время большой упор ставил Путин», - напомнил Тимочко.

Теперь Путин зашел в фазу выборов, но Авдеевка до сих пор находится под контролем украинским защитников.

«Авдеевка не оккупирована и даже нет перспектив ее оккупации в ближайшее время. Конечно, для Путина очень критический вопрос», - заверил Тимочко.

Отметим, что Степное сейчас ключевая точка битвы за Авдеевку.

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