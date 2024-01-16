Багатостраждальна Харківщина здригнулася від нових вибухів – відомо про наслідки чергових жорстоких атак.

Ворог гатив по населених пунктах Харківської області з мінометів і артилерії, задіяв авіацію, пише Politeka.net.

Як повідомляють в Харківській ОДА, авіаційних ударів ворог завдав по с. Веселе Харківського району, с. Берестове Куп'янського району.

«Ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих», - йдеться у звіті.

Крім того, окупанти з РСЗВ завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району.

«Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг», - розповіли в ОДА.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Такж зазначається, що ЗСУ відбили атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Раніше повідомлялось, що загарбники на Куп’янському напрямку здаються у полон.

Про це розповідав начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.

"Протягом минулого тижня були випадки взяття у полон ворога. До десяти військовослужбовців на Куп'янському напрямку, точно цифру зараз не скажу", - зазначав Шевцов.

Окупанти здаються у полон в тому числі через холод.

Крім того, британське видання The Telegraph повідомляло, що Росія нібито планує почати новий великий наступ на Куп'янськ Харківської області. В українському Головному управлінні розвідки підтвердили, що спостерігають там накопичення сил, а голова Харківської ОВА заявив, що є поновлення штурмів, зокрема довкола Сеньківки.

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Нагадаємо також, що ЗСУ влаштували для ворога нову пастку.