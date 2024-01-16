Враг бил по населенным пунктам Харьковской области из минометов и артиллерии, задействовал авиацию, пишет Politeka.net.
Как сообщают в Харьковской ОГА, авиационные удары враг нанес по с. Веселое Харьковского района, с. Берестово Купянского района.
«Враг обстрелял КАБами с. Веселое Харьковского района. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», – говорится в отчете.
Кроме того, оккупанты из РСЗО нанесли удар по г. Волчанск Чугуевского района.
«Повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг», – рассказали в ОГА.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
Также отмечается, что ВСУ отбили атаки врага возле Синьковки Купянского района.
Ранее сообщалось, что захватчики на Купянском направлении сдаются в плен.
Об этом рассказывал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда ГНСУ Иван Шевцов.
"В течение прошлой недели были случаи взятия в плен врага. До десяти военнослужащих на Купянском направлении, точно цифру сейчас не скажу», - отмечал Шевцов.
Оккупанты сдаются в плен в том числе из-за холода.
Кроме того, британское издание The Telegraph сообщало, что Россия якобы планирует начать новое большое наступление на Купянск Харьковской области. В украинском Главном управлении разведки подтвердили, что наблюдают там накопление сил, а глава Харьковской ОВ заявил, что есть возобновление штурмов, в частности вокруг Сеньковки.
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