Многострадальная Харьковщина содрогнулась от новых взрывов – известно о последствиях очередных жестоких атак.

Враг бил по населенным пунктам Харьковской области из минометов и артиллерии, задействовал авиацию, пишет Politeka.net.

Как сообщают в Харьковской ОГА, авиационные удары враг нанес по с. Веселое Харьковского района, с. Берестово Купянского района.

«Враг обстрелял КАБами с. Веселое Харьковского района. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», – говорится в отчете.

Кроме того, оккупанты из РСЗО нанесли удар по г. Волчанск Чугуевского района.

«Повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг», – рассказали в ОГА.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Также отмечается, что ВСУ отбили атаки врага возле Синьковки Купянского района.

Ранее сообщалось, что захватчики на Купянском направлении сдаются в плен.

Об этом рассказывал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда ГНСУ Иван Шевцов.

"В течение прошлой недели были случаи взятия в плен врага. До десяти военнослужащих на Купянском направлении, точно цифру сейчас не скажу», - отмечал Шевцов.

Оккупанты сдаются в плен в том числе из-за холода.

Кроме того, британское издание The Telegraph сообщало, что Россия якобы планирует начать новое большое наступление на Купянск Харьковской области. В украинском Главном управлении разведки подтвердили, что наблюдают там накопление сил, а глава Харьковской ОВ заявил, что есть возобновление штурмов, в частности вокруг Сеньковки.

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