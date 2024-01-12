Окупанти вдарили по вулицям з людьми посеред дня, пише Politeka.net. Про наслідки атаки повідомили в Херсонській МВА.

«Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега близько 12.00 вдарила по Корабельному району Херсона», - повідомив начальник Херсонської МВА Романа Мрочка

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок цієї атаки.

Це 80-річна жінку, яка на момент обстрілу перебувала на вулиці і водій, який перебував у припаркованому авто.

Його особа встановлюється.

Додамо, сьогодні у Херсоні попрощалися із солдатом Олексієм Мосьпаном.

"Він загинув наприкінці минулого року від вибухової травми. Воїн боронив Батьківщину на фронті у Харківській області", - повідомили в Херсонській МВА.

Олексію було всього 43 роки.

Нагадаємо, що ворог кожного дня тероризує Херсон та інші населені пункти Херсонщини. Тільки за минулу добу російські загарбники обстріляли Херсонщину 22 разів.

Ураження були зафіксовані в Херсоні, Садовому, Придніпровському та Антонівці.

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини за минулу добу одна жінка зазнала поранень середнього ступеня тяжкості.

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