Оккупанты ударили по улицам с людьми посреди дня, пишет Politeka.net.

О последствиях атаки сообщили в Херсонской ГВА.

«Армия РФ с временно оккупированного левого берега около 12.00 ударила по Корабельному району Херсона», - сообщил начальник Херсонской ГВА Романа Мрочка

На сейчас известно о двух погибших в результате этой атаки.

Это 80-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась на улице и водитель, находившийся в припаркованном автомобиле.

Его личность устанавливается.

Добавим, сегодня в Херсоне простились с солдатом Алексеем Мосьпаном.

"Он погиб в конце прошлого года от взрывной травмы. Воин защищал Родину на фронте в Харьковской области», - сообщили в Херсонской ГВА.

Алексею было всего 43 года.

Напомним, что враг каждый день терроризирует Херсон и другие населенные пункты Херсонщины. Только за минувшие сутки российские захватчики обстреляли Херсонщину 22 раза.

Поражения были зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приднепровском и Антоновке.

В результате российских обстрелов Херсонщины за минувшие сутки одна женщина получила ранения средней степени тяжести.

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