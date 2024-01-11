В українській розвідці розповіли, скільки тисяч окупантів Росія притягнула на українську землю і який в неї план щодо війни в цьому році.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, окупаційні війська рф в Україні налічують 462 тисячі осіб.

Крім того, на тимчасово окупованих українських землях розміщені 35 тисяч осіб «росгвардії», які забезпечують окупаційний режим.

Скібіцький підкреслив, що така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію.

«Відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність ― де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту», ― зазначив представник української розвідки в інтервʼю для подкасту «(не)Безпечна країна» на Українській правді.

За словами Скібіцького, оборонна промисловість рф здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік - йдеться про снаряди 122 та 152 мм.

Однак повністю забезпечити потреби російської армії промисловість рф у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько пів мільйона снарядів. Тож спочатку росіяни возили снаряди з білорусі, далі закупляли їх в ірану, а потім пішли великі партії боєприпасів з північної кореї.

При цьому українській розвідці відомо, якими маршрутами їх перевозили, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт.

За словами Скібіцького, у 2024 році росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.

«Наша оцінка — в рф буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти», — підсумував Скібіцький.

Додамо, тим часом з’явилася інформація, що КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет.

Глава Міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припускає, що недавній візит лідера КНДР Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов’язаний із постачанням зброї Північною Кореєю до Росії.

У свою чергу представник Південної Кореї в ООН повідомив, що КНДР використовує Україну, як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, -

За його словами, це безглузде ігнорування територіальної цілісності України. Південна Корея рішуче засуджує таку співпрацю Росії та Північної Кореї.

Крім того, ввечері 10 січня, до РФ з Ірану прибув новий вантажний борт. Може йтися про постачання безпілотників Shahed та запчастин до них. Тож запуски ворожих дронів-камікадзе триватимуть.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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