В украинской разведке рассказали, сколько тысяч оккупантов Россия притащила на украинскую землю и какой нее план войны в этом году.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, оккупационные войска России в Украине насчитывают 462 тысячи человек.

Кроме того, на временно оккупированных украинских землях размещены 35 тысяч человек «росгвардии», обеспечивающих оккупационный режим.

Скибицкий подчеркнул, что такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию.

«Выводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность – где численность личного состава менее 50%, в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта», ― отметил представитель украинской разведки в интервью для подкаста «(не)Безопасная страна» на Украинской правде.

По словам Скибицкого, оборонная промышленность России способна производить 2 миллиона боеприпасов в год - речь идет о снарядах 122 и 152 мм.

Однако полностью обеспечить потребности российской армии промышленность России в 2023 году не смогла. Дефицит составил около полумиллиона снарядов. Поэтому сначала россияне возили снаряды из беларуси, затем закупали их у ирана, а после пошли большие партии боеприпасов из северной кореи.

При этом украинской разведке известно, по каким маршрутам их перевозили, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт.

По словам Скибицкого, в 2024 году Россия планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

«Наша оценка – в России будет оставаться дефицит на таком же уровне 500 тысяч боеприпасов и она будет пытаться где-то их найти», – подытожил Скибицкий.

Тем временем появилась информация, что КНДР может продать России новые типы тактических управляемых ракет.

Глава Министерства обороны Южной Кореи Шин Вон Сик предполагает, что недавний визит лидера КНДР Ким Чен Ина на заводы по производству боеприпасов может быть связан со снабжением оружия Северной Кореей в Россию.

В свою очередь представитель Южной Кореи в ООН сообщил, что КНДР использует Украину как полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, -

По его словам, это бессмысленное игнорирование территориальной целостности Украины. Южная Корея решительно осуждает такое сотрудничество России и Северной Кореи.

Кроме того, вечером 10 января в РФ из Ирана прибыл новый грузовой борт. Речь может идти о поставках беспилотников Shahed и запчастей к ним. Так что запуски вражеских дронов-камикадзе будут продолжаться.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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