За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб, передає Politeka.net з посиланням на рятувальників.

У свою чергу в Харківській ОВА повідомив, що близько 22:30 ворог зі сторони Бєлгорода завдав ракетного удару ЗРК С-300 по Київському району Харкова.

«Пошкоджено готель. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга - в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю», - розповіли в Харківській ОВА.

У Харківській обласній прокуратурі повідомляють, що серед поранених громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа.

"Станом на зараз 10 осіб перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці", - повідомили в прокуратурі.

Відомо, що більшість постояльців зруйнованого готелю в Харкові були іноземні журналісти.

«Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро - поранені російськими ракетами. Серед постраждалих - і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані», - повідомляв мер Харкова Ігор Терехов.

Крім готелю постраждали житлові будинки, автосалон, виробниче підприємство.

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