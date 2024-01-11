По обновленной информации, в результате ракетных обстрелов гостиницы по состоянию на данный момент пострадали 13 человек, передает Politeka.net со ссылкой на спасателей.

В свою очередь в Харьковской ОВА сообщил, что около 22:30 враг со стороны Белгорода нанес ракетный удар ЗРК С-300 по Киевскому району Харькова.

«Поврежден отель. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы», – рассказали в Харьковской ОВА.

В Харьковской областной прокуратуре сообщают, что среди раненых гражданка Турции и гражданин Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа.

"По состоянию на данный момент 10 человек находятся в больнице, трем была оказана помощь на месте", - сообщили в прокуратуре.

Известно, что большинство постояльцев разрушенной гостиницы в Харькове были иностранными журналистами.

«Ни одного там не было. В то же время было 30 гражданских, из которых одиннадцать - ранены российскими ракетами. Среди пострадавших – и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один в очень тяжелом состоянии», – сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома, автосалон, производственное предприятие.

Последние новости Украины:

Очень хороший сигнал – важные изменения возле Авдеевки.

Также сообщалось, что россияне сменили тактику и поставили новую цель.

Что Путин мог пообещать Эрдогану – касается Крыма.