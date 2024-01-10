Російські окупанти не зупиняються ні перед чим, сіючи в Україні горе, смерть та розруху.

Так, вночі російські загарбники вдарили по дитячому табору, пише Politeka.net.

Про наслідки обстрілу повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній», - повідомив Терехов.

Мер Харкова наголосив, що це абсолютно цивільний обʼєкт.

Подробиці атаки розповіли в Харківській ОДА:

"Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу".

Додамо, що ворог також атакував Дніпропетовщину.

«Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

Вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії», - повідомили в Дніпропетровській ОДА.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Тим часом у Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - закликають українців захисники.

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