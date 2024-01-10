Ночью российские захватчики ударили по детскому лагерю, пишет Politeka.net.
О последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета. Повреждено несколько построек, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пустой», - сообщил Терехов.
Мэр Харькова подчеркнул, что это абсолютно гражданский объект.
Подробности атаки рассказали в Харьковской ОГА:
"Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения".
Добавим, что враг также атаковал Днепропетовщину.
«Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.
Ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии», - сообщили в Днепропетровской ОГА.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Тем временем в Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - призывают украинцев защитники.
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"Мы готовы" – за какой город могут начаться бои уже в ближайшее время.
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Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный сделал тревожное заявление.