Российские оккупанты не останавливаются ни перед чем, сея в Украине горе, смерть и разруху.

Ночью российские захватчики ударили по детскому лагерю, пишет Politeka.net.

О последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета. Повреждено несколько построек, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пустой», - сообщил Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что это абсолютно гражданский объект.

Подробности атаки рассказали в Харьковской ОГА:

"Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения".

Добавим, что враг также атаковал Днепропетовщину.

«Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии», - сообщили в Днепропетровской ОГА.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Тем временем в Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - призывают украинцев защитники.

Последние новости Украины:

"Мы готовы" – за какой город могут начаться бои уже в ближайшее время.

Также сообщалось, возможна ли сейчас заморозка войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный сделал тревожное заявление.