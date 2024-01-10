Ночью российские захватчики ударили по детскому лагерю, пишет Politeka.net.

О последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета. Повреждено несколько построек, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пустой», - сообщил Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что это абсолютно гражданский объект.

Подробности атаки рассказали в Харьковской ОГА:

"Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения".

Ракетный удар по детскому санаторию

ракетная атака

ракетная атака

Добавим, что враг также атаковал Днепропетовщину.

Атака на Днепропетровскую область

«Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии», - сообщили в Днепропетровской ОГА.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Тем временем в Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - призывают украинцев защитники.

Последние новости Украины:

"Мы готовы" – за какой город могут начаться бои уже в ближайшее время.

Также сообщалось, возможна ли сейчас заморозка войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный сделал тревожное заявление.