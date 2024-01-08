Звуки вибухів вже гримлять у Дніпрі, пише Politeka.net.
Попередньо, працює ППО.
Раніше в Повітряних силах попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
«Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Прямуйте в укриття!», - закликали в Повітряних силах ЗС України.
Пізніше було зафіксовано зліт ще трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
"Зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області!", - попереджають захисники неба над Україною.
У Львівській ОВА попередили, що близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України.
"Львів, ситуація дуже небезпечна!
Прошу всіх бути в укриттях!", - терміново попередив мер Львова Андрій Садовий.
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