Звуки вибухів вже гримлять у Дніпрі, пише Politeka.net.

Попередньо, працює ППО.

Раніше в Повітряних силах попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

«Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Прямуйте в укриття!», - закликали в Повітряних силах ЗС України.

Пізніше було зафіксовано зліт ще трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області!", - попереджають захисники неба над Україною.

У Львівській ОВА попередили, що близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України.

"Львів, ситуація дуже небезпечна!

Прошу всіх бути в укриттях!", - терміново попередив мер Львова Андрій Садовий.

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