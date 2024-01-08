Звуки взрывов уже гремят в Днепре, пишет Politeka.net.
Предварительно работает ПВО.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
«Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Направляйтесь в укрытие!», - призвали в Воздушных силах ВС Украины.
Позже был зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
"Взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области!" - предупреждают защитники неба над Украиной.
Во Львовской ОВА предупредили, что около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины.
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