Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав рецепт смачної закуски, яка добре підійде до сніданку і її можна поєднувати з різними продуктами.

Ектор Хіменес-Браво

Інгредієнти для висяноблінів:

  • 6 ст. ложок вівсяних пластівців
  • 1 яйце
  • 85 мл молока
  • 1 г солі
  • 3 г кунжуту
  • 10 г насіння льону

Інгредієнти для скрембла:

  • 3 яйця
  • 1 помідор
  • 5 г руколи
  • 40 г олії вершкового
  • 1 г солі

Приготування:

Для висяноблінів:

Вівсяні пластівці помістіть в блендер і подрібніть до борошна, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

У глибокій мисці змішайте вівсяне борошно, яйце, молоко, сіль, кунжут та насіння льону.

Добре перемішуйте всі інгредієнти до однорідного тесту.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво радить, розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Виливайте тісто порціями на сковороду і смажте млинці по 1,5 хвилин з кожного боку до золотистої кірки.

Готові млинці укладайте на тарілку.

Для скрембла:

Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте вершкове масло і дайте йому розтопитися, додає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Збийте яйця в мисці і обережно додайте їх на сковороду.

Смажте яйця, постійно помішуючи, до утворення м'яких, ніжних пластівців.

Додайте нарізаний кубиками томат і дрібно нарізану руків'я.

Продовжуйте готувати, помішуючи, до того моменту, поки томати не стануть м'якими, а руккола не зав'яне. "Мастер Шеф" Хіменес-Браво додав на завершення, солити страву краще за смаком.

Останні новини України:

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська дала покращений рецепт фаршированих помідорів.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Володимир Ярославський дав рецепт смачного кисло-солодкого соусу.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт трендової страви для сніданку.