Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав рецепт смачної закуски, яка добре підійде до сніданку і її можна поєднувати з різними продуктами.
Інгредієнти для висяноблінів:
- 6 ст. ложок вівсяних пластівців
- 1 яйце
- 85 мл молока
- 1 г солі
- 3 г кунжуту
- 10 г насіння льону
Інгредієнти для скрембла:
- 3 яйця
- 1 помідор
- 5 г руколи
- 40 г олії вершкового
- 1 г солі
Приготування:
Для висяноблінів:
Вівсяні пластівці помістіть в блендер і подрібніть до борошна, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
У глибокій мисці змішайте вівсяне борошно, яйце, молоко, сіль, кунжут та насіння льону.
Добре перемішуйте всі інгредієнти до однорідного тесту.
"Мастер Шеф" Хіменес-Браво радить, розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Виливайте тісто порціями на сковороду і смажте млинці по 1,5 хвилин з кожного боку до золотистої кірки.
Готові млинці укладайте на тарілку.
Для скрембла:
Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте вершкове масло і дайте йому розтопитися, додає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
Збийте яйця в мисці і обережно додайте їх на сковороду.
Смажте яйця, постійно помішуючи, до утворення м'яких, ніжних пластівців.
Додайте нарізаний кубиками томат і дрібно нарізану руків'я.
Продовжуйте готувати, помішуючи, до того моменту, поки томати не стануть м'якими, а руккола не зав'яне. "Мастер Шеф" Хіменес-Браво додав на завершення, солити страву краще за смаком.
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