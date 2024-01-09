Беззмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво запропонував рецепт закуски, що може замінити сніданок.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав рецепт смачної закуски, яка добре підійде до сніданку і її можна поєднувати з різними продуктами.

Інгредієнти для висяноблінів:

6 ст. ложок вівсяних пластівців

1 яйце

85 мл молока

1 г солі

3 г кунжуту

10 г насіння льону

Інгредієнти для скрембла:

3 яйця

1 помідор

5 г руколи

40 г олії вершкового

1 г солі

Приготування:

Для висяноблінів:

Вівсяні пластівці помістіть в блендер і подрібніть до борошна, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

У глибокій мисці змішайте вівсяне борошно, яйце, молоко, сіль, кунжут та насіння льону.

Добре перемішуйте всі інгредієнти до однорідного тесту.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво радить, розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Виливайте тісто порціями на сковороду і смажте млинці по 1,5 хвилин з кожного боку до золотистої кірки.

Готові млинці укладайте на тарілку.

Для скрембла:

Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте вершкове масло і дайте йому розтопитися, додає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Збийте яйця в мисці і обережно додайте їх на сковороду.

Смажте яйця, постійно помішуючи, до утворення м'яких, ніжних пластівців.

Додайте нарізаний кубиками томат і дрібно нарізану руків'я.

Продовжуйте готувати, помішуючи, до того моменту, поки томати не стануть м'якими, а руккола не зав'яне. "Мастер Шеф" Хіменес-Браво додав на завершення, солити страву краще за смаком.

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