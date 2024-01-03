Співачка Наталія Могилевська, яка раніше дала гучне інтерв'ю про своїх двох дочок, розповіла про непростий день у Києві після обстрілу.

«Моя багаторічна шанувальниця, Льончик В'юн, сьогодні написала вірші… Знаючи, що я не одна в цьому бомбардуванні, що моє серце розривається від хвилювання, написала мені такий вірш. Диво ти моє, Льончик! Яка ти приголомшлива, зворушлива та чесна у своїй поезії. Спасибі тобі за підтримку. У нас все добре! Було голосно і страшно, але біда, дякувати Богові, пройшла» - поділилася Могилевська.

У мережі підтримали звернення Могилевської та оцінили вірш:

«Дуже зворушливо, так могла написати людина, яка це все пережила, все бачила, до сліз! Боже Україну збережи, Господи помилуй нас! Вірш, дуже точно розповідає про мій стан з дітьми сьогодні. З Вашого дозволу збережу собі».

Зазначимо, у новорічну ніч Наталія Могилевська ділиться радісною новиною: вона стала матір'ю двох дівчаток, сестер, яких вона всиновила. Дівчаткам було 10 та 2 роки відповідно на момент ухвалення рішення артисткою про усиновлення. Однак цей важливий крок викликав неоднозначні реакції, у тому числі негативні коментарі та хейт на адресу співачки.

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