Певица Наталья Могилевская, ранее давшая громкое интервью о своих двух дочерях, рассказала о непростом дне в Киеве после обстрела.

«Моя многолетняя поклонница, Ленчик Вьюн, сегодня написала стихи… Зная, что я не одна в этой бомбардировке, что мое сердце разрывается от волнения, написала мне вот такое стихотворение. Чудо ты мое, Ленчик! Какая ты потрясающая, трогательная и честная в своей поэзии. Спасибо тебе за поддержку. У нас все хорошо! Было громко и страшно, но беда, слава Богу, прошла» - поделилась Могилевская.

В сети поддержали обращение Могилевской и оценили стих:

«Очень трогательно, так мог написать человек, который это все пережил, все видел, до слез!!! Боже Украину сохрани, Господи помилуй нас!!!; Стихотворение, очень точно рассказывает о моем состоянии с детьми сегодня. С Вашего разрешения сохраню себе».

Отметим, в новогоднюю ночь Наталья Могилевская делится радостной новостью: она стала матерью двух девочек, сестер, которых она усыновила. Девочкам было 10 и 2 года соответственно на момент принятия решения артисткой об усыновлении. Однако этот важный шаг вызвал неоднозначные реакции, в том числе и негативные комментарии и хейт в адрес певицы.

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