Співачка закликала своїх іноземних шанувальників підтримати Україну, яка нині стоїть на захисті не лише своїх кордонів.

Міка Ньютон, відома українська співачка, повернулася до України разом із чоловіком і зіткнулася з російською атакою невдовзі після свого приїзду. У фотоблозі знаменитості з'явилася фотографія з її американським чоловіком, Крісом Сааведрою, що супроводжується словами про те, що вони прибули до України перед Новим роком.

Вона розповіла, що вже наступного дня після їхнього приїзду стався масований ракетний обстріл, під час якого Україна зазнала більш ніж 150 ракет. Співачка описала це як найбільший напад на Україну за весь час війни. У своїх соціальних медіа вона поділилася враженнями про нічний жах із сиренами та звуками вибухів.

Ньютон також висловила своє обурення тим, що за два роки війни ніхто не зміг зупинити цей жах. У її публікації вона закликала до допомоги для України та поділилася доказами звірств, взятими з надійних джерел.

"У мене немає слів, щоб описати все це. Сирени, звуки вибухів… Серце болить за права всіх українців зараз. Я не можу повірити, що світ уже два роки нічого не може вдіяти з цим жахом" - Емоційно висловилася Ньютон в Інстаграм.

Співачка закликала своїх іноземних шанувальників підтримати Україну, яка нині стоїть на захисті не лише своїх кордонів, а й інтересів більшості країн світу.

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