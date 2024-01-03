Певица призвала своих иностранных поклонников поддержать Украину, которая в настоящее время стоит на защите не только своих границ.

Мика Ньютон, известная украинская певица, вернулась в Украину вместе с мужем и столкнулась с российской атакой вскоре после своего приезда. В фотоблоге знаменитости появилась фотография с ее американским мужем, Крисом Сааведрой, сопровождаемая словами о том, что они прибыли в Украину перед Новым годом.

Она рассказала, что уже на следующий день после их приезда произошел массированный ракетный обстрел, в ходе которого Украина подверглась более чем 150 ракетам. Певица описала это как самое крупное нападение на Украину за всё время войны. В своих социальных медиа она поделилась впечатлениями о ночном кошмаре с сиренами и звуками взрывов.

Ньютон также выразила свое возмущение тем, что за два года войны никто не смог остановить этот ужас. В ее публикации она призвала к помощи для Украины и поделилась доказательствами зверств, взятыми из надежных источников.

"У меня нет слов, чтобы описать все это. Сирены, звуки взрывов… Сердце болит за права всех украинцев сейчас. Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим ужасом" - эмоционально высказалась Ньютон в Инстаграм.

Певица призвала своих иностранных поклонников поддержать Украину, которая в настоящее время стоит на защите не только своих границ, но и интересов большинства стран мира.

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