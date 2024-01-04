Леся Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що в неї виникло бажання приготувати і з’їсти страву, яку обожнбює кожен українець.

«Настрій – нажарити картопельки і нажертись», - поділилася Нікітюк зі своїми підписниками.

Також Леся Нікітюк опублікувала дуже апетитні кадри. Картоплю телеведуча вирішила підсмажити з лучком.

Як смачно посмажити картоплю

Зізначимо, що для смаження найкраще підходять сорти картоплі з помірним вмістом крохмалю й вологи. Краще брати червоні чи рожеві бульби середнього розміру.

Пательня для смаження має бути з товстим дном. Ідеально підходять сталеві, чавунні сковорідки, які мають високі стінки.

Хозяйки також радять перед нарізанням картоплі на шматочки занурити її у воду хвилин на 40 - це прибере зайвий крохмал.

Щоб підсмажити картоплю з цибулею спочатку необхідно необхідно добре розігріти на сковороді олію, висипати картоплю і підсмажити до напівготовності. Тільки після цього додають цибулю.

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Для того, щоб картопля вийшла із золотистою скоринкою спочатку необхідно добре розігріти на сковороді олію, викласти всю картоплю, злегка зменшити вогонь смажити, не перемішуючи, 5-7 хвилин. Пательню кришкою не накривати!

Тепер картоплю можна акуратно перемішати і знову залишити смажитися на 5-7 хвилин.

Коли картопля буде напівготова, її можна посолити, знизити вогонь до мінімуму й накрити кришкою.

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