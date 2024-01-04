Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк опублікувала ну дуже апетитні кадри.

Леся Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що в неї виникло бажання приготувати і з’їсти страву, яку обожнбює кожен українець.

«Настрій – нажарити картопельки і нажертись», - поділилася Нікітюк зі своїми підписниками.

Також Леся Нікітюк опублікувала дуже апетитні кадри. Картоплю телеведуча вирішила підсмажити з лучком.

Зізначимо, що для смаження найкраще підходять сорти картоплі з помірним вмістом крохмалю й вологи. Краще брати червоні чи рожеві бульби середнього розміру.

Пательня для смаження має бути з товстим дном. Ідеально підходять сталеві, чавунні сковорідки, які мають високі стінки.

Хозяйки також радять перед нарізанням картоплі на шматочки занурити її у воду хвилин на 40 - це прибере зайвий крохмал.

Щоб підсмажити картоплю з цибулею спочатку необхідно необхідно добре розігріти на сковороді олію, висипати картоплю і підсмажити до напівготовності. Тільки після цього додають цибулю.

Для того, щоб картопля вийшла із золотистою скоринкою спочатку необхідно добре розігріти на сковороді олію, викласти всю картоплю, злегка зменшити вогонь смажити, не перемішуючи, 5-7 хвилин. Пательню кришкою не накривати!

Тепер картоплю можна акуратно перемішати і знову залишити смажитися на 5-7 хвилин.

Коли картопля буде напівготова, її можна посолити, знизити вогонь до мінімуму й накрити кришкою.

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