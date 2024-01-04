Телеведущая и блоггер Леся Никитюк опубликовала ну очень аппетитные кадры.

Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм рассказала, что у нее возникло желание приготовить и съесть блюдо, которое обожает каждый украинец.

«Настроение – нажарить картошечки и нажраться», - поделилась Никитюк со своими подписчиками.

Также Леся Никитюк опубликовала очень аппетитные кадры. Картошку телеведущая решила поджарить с лучком.

Для жарки лучше всего подходят сорта картофеля с умеренным содержанием крахмала и влаги. Лучше брать красные или розовые клубни среднего размера.

Сковорода для жарки должна быть с толстым дном. Идеально подходят стальные, чугунные сковородки, имеющие высокие стенки.

Хозяйки также советуют перед нарезанием картофеля на кусочки погрузить его в воду минут на 40 – это уберет лишний крахмал.

Чтобы поджарить картофель с луком сначала необходимо хорошо разогреть на сковороде масло, высыпать картофель и поджарить до полуготовности. Только после этого добавляют лук.

Для того чтобы картофель вышел с золотистой корочкой сначала необходимо хорошо разогреть на сковороде масло, выложить весь картофель, слегка уменьшить огонь жарить, не перемешивая, 5-7 минут. Сковороду крышкой не накрывать!

Теперь картофель можно аккуратно перемешать и снова оставить жариться на 5-7 минут.

Когда картофель будет полуготов, его можно посолить, снизить огонь до минимума и накрыть крышкой.

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