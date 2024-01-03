Російські загарбники наступають на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповуються на Лиманському, пише Politeka.net.

Про це повідомив Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також, противник намагається наступати в напрямку міста Часовий Яр.

«На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ», - повідомив Сирський.

На Лиманському напрямку окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій.

«Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами», - розповів Олександр Сирський.

Крім того, на напрямках наступу ворог збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти.

«Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців «шторм z» та «шторм v». Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків», - каже Сирський.

За словами генерала, українські захисники мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед.

Додамо, раніше в Мережі з'явилися страшні кадри, як сьогодні виглядає місто Часів Яр.

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