Российские захватчики наступают на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппируются на Лиманском, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка. Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр.

"На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск", - сообщил Сырский.

На Лиманском направлении оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий.

«В то же время, на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами», - рассказал Александр Сырский.

Кроме того, на направлениях наступления враг увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты.

«Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников «шторм z» и «шторм v». Кроме того, противник продолжает опрокидывать резервы по другим направлениям», - говорит Сырский.

По словам генерала, украинские защитники мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед.

Добавим, ранее в Сети появились страшные кадры, как сегодня выглядит город Часов Яр.

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