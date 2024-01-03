Окупанти вдарили ракетами по Основ'янському району у Харкові, пише Politeka.net з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

«Зафіксовано часткове руйнування школи та пошкодження корпусів дитячого садку. У житлових будинках вибито вікна», - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300.

На опублікованих кадрах можна побачити, що частина школи зруйнована вщент, а в дитячому садку вилетіли вікна, посипалися стіни і стеля.

Додамо, за оновленою інформацією в результаті ранкового ворожого обстрілу 2 січня м. Харкова постраждали 62 людей, з них 6 – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 – діти. Двоє дорослих у важкому стані.

Під ворожим вогнем 2 січня також перебував Вовчанськ. Зруйновано й пошкоджено два будинки. Поранень зазнала 65-річна жінка.

Також ворог завдав удару по Куп’янську - пошкоджено будинок.

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