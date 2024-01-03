Оккупанты ударили ракетами по Основанскому району в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

«Зафиксировано частичное разрушение школы и повреждение корпусов детского сада. В жилых домах выбиты окна», - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители изъяли обломки ракеты типа С-300.

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На опубликованных кадрах можно увидеть, что часть школы разрушена до основания, а в детском саду вылетели окна, посыпался потолок, стены.

Добавим, по обновленной информации в результате утреннего вражеского обстрела 2 января г. Харькова пострадали 62 человека, из них 6 – дети. Одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них 4 – дети. Двое взрослых в тяжелом состоянии.

Под вражеским огнем 2 января также находился Волчанск. Разрушены и повреждены два дома. Ранения получила 65-летняя женщина.

Также враг нанес удар по Купянску - поврежден дом.

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