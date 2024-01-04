Найближчим часом український ринок праці відзначатиметься стабільністю, оскільки більшість компаній у ключових галузях економіки планують зберігати поточну кількість своїх працівників. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.
Варто підкреслити, є підприємства, які готуються до змін, і їх настрої переважно негативні, оскільки звільнення співробітників очікується частіше, ніж нові наймання.
Зокрема, серед підприємств промисловості:
- залишать поточну кількість працівників – 78%;
- найматимуть нових – 6%;
- проводитимуть звільнення – 15%, що у 2,5 раза перевищує кількість тих, хто планує збільшення штату.
На будівельних підприємствах ситуація наступна:
- залишатимуть поточну кількість працівників – 70%;
- найматимуть нових – 5%;
- проводитимуть звільнення – 25%, що у 5 разів перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
У галузі послуг ситуація виглядає так:
- залишатимуть поточну кількість працівників – 80%;
- найматимуть нових – 7%;
- проводитимуть звільнення – 13%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Щодо сфери торгівлі, то тут нові наймання переважатимуть над звільненнями – 9% проти 8%. Тим не менше, більшість компаній у цьому секторі не мають наміру змінювати кількість своїх працівників – 84%.
Також слід відзначити, що в Україні середня зарплата зросла. У третьому кварталі 2023 року вона склала 17 937 грн, що на 22,7% вище, ніж у той же період роком раніше.
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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.
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