Є підприємства, що готуються до змін, та їх настрої переважно негативні, оскільки звільнення співробітників очікується частіше, ніж нові найми.

Найближчим часом український ринок праці відзначатиметься стабільністю, оскільки більшість компаній у ключових галузях економіки планують зберігати поточну кількість своїх працівників. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.

Варто підкреслити, є підприємства, які готуються до змін, і їх настрої переважно негативні, оскільки звільнення співробітників очікується частіше, ніж нові наймання.

Зокрема, серед підприємств промисловості:

залишать поточну кількість працівників – 78%;

найматимуть нових – 6%;

проводитимуть звільнення – 15%, що у 2,5 раза перевищує кількість тих, хто планує збільшення штату.

На будівельних підприємствах ситуація наступна:

залишатимуть поточну кількість працівників – 70%;

найматимуть нових – 5%;

проводитимуть звільнення – 25%, що у 5 разів перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

У галузі послуг ситуація виглядає так:

залишатимуть поточну кількість працівників – 80%;

найматимуть нових – 7%;

проводитимуть звільнення – 13%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Щодо сфери торгівлі, то тут нові наймання переважатимуть над звільненнями – 9% проти 8%. Тим не менше, більшість компаній у цьому секторі не мають наміру змінювати кількість своїх працівників – 84%.

Також слід відзначити, що в Україні середня зарплата зросла. У третьому кварталі 2023 року вона склала 17 937 грн, що на 22,7% вище, ніж у той же період роком раніше.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

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