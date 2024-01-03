За словами адвоката повістку тепер можна отримати навіть в сервісних центрах.

Продовжується мобілізація в Україні, і видача повісток стає все більш креативною. Тепер їх можна отримати навіть у сервісних центрах. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

За словами експерта, нещодавно стало відомо, що під час мобілізації з'явилось обмеження реєстрації авто через додаток "Дія".

При цьому один з підписників розповів про неймовірну історію, яка викликає емоції від сміху або сльоз. При звертанні до оператора сервісного центру для реєстрації авто йому сказали зачекати, а потім четверо поліцейських повідомили, що його розшукують як ухилянта від мобілізації.

Потерпілий вражений, оскільки раніше не отримував жодної повістки. Поява поліції викликала сумніви, і виникає питання, як вони дізналися про його місцезнаходження. Виявилося, що система перевірки за базою "особи в розшуку ІПНП" в додатку "Дія" викликала труднощі при реєстрації авто. Цей портал пов'язаний з базою даних реєстраційних центрів, і при перевірці авто оператор бачить інформацію про "розшук особи".

"Не маючи підстав для відмови у продажі, цей "добрий" оператор - такий собі сучасний Павлик Морозов, керуючись "найблагішими" намірами, тишком-нишком телефонує поліціянтам і повідомляє про виявлення злісного "ухилянта" від мобілізації, - додав експерт.

Якщо особа не пройде перевірку, оператор під час мобілізаціїможе телефонувати поліції та повідомляти про виявлення "ухилянта". Спроби затримати людину для доставки в Територіальний центр кваліфікувались як неефективні, тому використовуються загрози затримання за непокірливість законному розпорядженню поліцейського.

Експерт радить не погоджуватися на будь-які дії та вимагати доказів порушення та обґрунтування законності розпорядження під час мобілізації.

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