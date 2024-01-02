Мобілізація в Україні продовжується. Департамент прикордонної служби України відреагував на повідомлення про труднощі з виїздом за кордон чоловіків з інвалідністю III групи та багатодітних батьків. У своєму коментарі речник Держприкордонслужби, Андрій Демченко, пояснив всі нюанси ситуації.

Він підкреслив, що не тільки під час мобілізації існує законодавство, яке регулює перетин державного кордону, включаючи окремі норми, які діють під час введеного воєнного стану. Прикордонники дотримуються вимог законодавства. Особи, які перетинають кордон, також повинні дотримуватися встановлених норм.

Демченко нагадав, що прикордонники часто виявляють підробки документів особливо під час мобілізації. До підробок документів часто вдаються ухилянти, щоб залишити Україну поки триває мобілізація.

"Ми викриваємо, що мета поїздки в деяких випадках не збігається з тим, що дозволено під час дії воєнного стану. Прикордонники як і раніше ретельно перевіряють умови виїзду тих категорій, кому дозволено лишати межі України. Змін у постанові уряду не було. Але на працівниках ДПСУ як і раніше лишається відповідальність чітко перевіряти умови виїзду. Ми будемо це робити і надалі. Перевіряємо документи про інвалідність, про те, що людина є багатодітним батьком. Перевіряємо на предмет підробки", - додав Демченко.

Речник ДПСУ нагадав, що під час мобілізації право перетинати кордон мають військовозобов'язані особи з військово-обліковими документами, які можуть пред'явити документи про відстрочку від призову. У них також повинні бути витяги засідань органів Територіальних центрів призову про надання відстрочки. Ці витяги можна отримати у Територіальних центрах призову.

Він підкреслив, що прикордонники часто виявляли підроблені документи про багатодітність або фальшиві свідоцтва про народження.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, працівники ТЦК активізувалися та роздають повістки одеситам у нових місцях, фото та відео.

Як повідомляла Politeka, з'явився новий спосіб вручення повісток із "бонусом", адвокат попередив.

Також писала Politeka, чоловік двічі відмовився від призову через відвідання церкви, як суд його покарав.