Мобилизация в Украине продолжается. Департамент пограничной службы Украины отреагировал на сообщения о сложностях с выездом за границу мужчин с инвалидностью III группы и многодетных родителей. В своем комментарии спикер Госпогранслужбы, Андрей Демченко, объяснил все нюансы ситуации.

Он подчеркнул, что не только во время мобилизации существует законодательство, регулирующее пересечение государственной границы, включая отдельные нормы, действующие во время введенного военного положения. Пограничники соблюдают требования законодательства. Лица, пересекающие границу, также должны соблюдать установленные нормы.

Демченко напомнил, что пограничники часто обнаруживают подделку документов, особенно во время мобилизации. К подделкам документов часто прибегают уклоняющиеся, чтобы покинуть Украину пока продолжается мобилизация.

"Мы разоблачаем, что цель поездки в некоторых случаях не совпадает с тем, что разрешено во время действия военного положения. Пограничники по-прежнему тщательно проверяют условия выезда тех категорий, кому разрешено покидать пределы Украины. Изменений в постановлении правительства не последовало. Но на работниках ГНСУ по-прежнему остается ответственность четко проверять условия выезда. Мы будем это делать и дальше. Проверяем документы об инвалидности, о том, что человек многодетный отец. Проверяем на предмет подделки, - добавил Демченко.

Представитель ГНСУ напомнил, что во время мобилизации право пересекать границу имеют военнообязанные лица с военно-учетными документами, которые могут предъявить документы об отсрочке от призыва. В них также должны быть выдержки заседаний органов Территориальных центров призыва о предоставлении отсрочки. Эти выписки можно получить в Территориальных центрах призыва.

Он подчеркнул, что пограничники часто выявляли поддельные документы о многодетности или фальшивых свидетельствах о рождении.

Источник: ТСН.

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