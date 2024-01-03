Продолжается мобилизация в Украине, и выдача повесток становится все более креативной. Теперь их можно получить в сервисных центрах. Об этом рассказал адвокат Симутин.

По словам эксперта, недавно стало известно, что во время мобилизации появилось ограничение регистрации авто через приложение "Действие".

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При этом один из подписчиков рассказал о невероятной истории, которая вызывает эмоции от смеха или слез. При обращении к оператору сервисного центра для регистрации авто ему сказали подождать, а затем четверо полицейских сообщили, что его разыскивают как уклоняющегося от мобилизации.

Потерпевший поражен, поскольку раньше не получал ни одной повестки. Появление полиции вызывало сомнения, и возникает вопрос, как они узнали о его местонахождении. Оказалось, что система проверки по базе "лица в розыске ИННП" в приложении "Действие" вызвала затруднения при регистрации авто. Этот портал связан с базой данных регистрационных центров, и при проверке авто оператор видит информацию о "розыске личности".

"Не имея оснований для отказа в продаже, этот "хороший" оператор - некий современный Павлик Морозов, руководствуясь "самыми плохими" намерениями, исподтишка звонит полицейским и сообщает об обнаружении злобного "уклоняющего" от мобилизации, – добавил эксперт.

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Если лицо не пройдет проверку, оператор во время мобилизации может звонить по телефону полиции и сообщать об обнаружении "уклонятеля". Попытки задержать человека для доставки в Территориальный центр квалифицировались как неэффективные, поэтому используются угрозы задержания за непокорность законному распоряжению полицейского.

Эксперт советует не соглашаться с любыми действиями и требовать доказательств нарушения и обоснования законности распоряжения во время мобилизации.

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